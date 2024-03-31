31 Mart Mahalli İdariler Seçimi bugün gerçekleştirildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'un Düvenci Beldesi'ni AK Parti'nin adayı Necmettin Yalçın kazandı.
Belde'de AK Parti'nin adayı Necmettin Yalçın 415 oy alırken, MHP'nin adayı İsmail Türk ise 358 oyda kaldı.
Yalçın, 2014, 2019 seçimlerinin ardından bu dönemde zaferini ilan ederek 3.kez Düvenci Belediye Başkanlığı'na seçildi.
NECMETTİN YALÇIN KİMDİR?
Necmettin Yalçın, 1959 yılında Düvenci Beldesi'nde doğdu.
Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi ise Çorum Lisesi'nde tamamladı.
Kütahya Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdikten sonra 1981 yılında sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Yalçın, öğretmenlik mesleğinden istifa ederek 2014 seçimlerinde AK Parti'den Düvenci Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılından itibaren Belediye Başkanlığı görevini yürüten Necmettin Yalçın, evli ve 3 çocuk babasıdır.