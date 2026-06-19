Çorum Eczacılar Odası’nın Ata Caddesi’ndeki yeni hizmet binası için görkemli açılış töreni düzenlendi.

23 yıldır Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Ortaokulu karşısında hizmet veren Eczacılar Odası, Ata Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına taşındı.

Yeni binanın açılışına Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekemi Do. Dr. Muhammed Gömeç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Türk Eczacıları Birliği yöneticileri ve eski başkanları, siyasi parti temsilcileri, meslek odalarının başkanları, işadamları, eczacılar ve davetliler katıldı.