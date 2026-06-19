Çorum Belediyesi tarafından 20 Haziran Cumartesi günü Millet Bahçesi’nde düzenlenmesi planlanan dev ekranda milli maç izleme etkinliği İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda iptal edildi.
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınan tedbirler ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda etkinliğin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Sınava katılacak tüm adaylara ve Milli Takımımıza başarılar dileriz.” denildi.
Muhabir: Doğan Haber Ajansı