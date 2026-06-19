Çorum'da Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS), 15 Haziran 2026 itibarıyla devreye alındı.

İl Trafik Komisyonu’nun 2026/02 sayılı kararı doğrultusunda kurulum çalışmaları tamamlanan sistem; Gazi Caddesi (Eski Stat Kavşağı–Saat Kulesi arası), İnönü Caddesi (Saat Kulesi–Abide Kavşağı arası) ve Bahabey Caddesi’nde (Bahabey Kavşağı–Polis Lokali önü) çift yönlü olarak uygulanıyor.

Park yasağıyla birlikte vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

OTOPARK SORUNU BÜYÜYOR

Çorum'un en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu da gittikçe derinleşiyor.

Sürücüler park yasağının ardından araçlarını otoparka çekmeye başladı.

PARK YASAĞI BAŞLADI YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

Bu sefer de otoparkçıların ücretlere yüzde 50 zam yaptıkları görüldü.

Kentte en düşük otopark ücreti 60 liradan başlarken, bazı otoparkçılar durumu fırsata çevirerek 120 liraya kadar çıkardıkları görüldü.

Çorum Belediyesi'nin kapalı ve açık otopark ücretleri ise şu şekilde 0–1 saat ücreti 15 TL, 1–2 saat ücreti 30 TL, 2–3 saat ücreti 45 TL, 3–24 saat ve günlük ücretler 75 TL, aylık abonman ücreti ise 1250 TL

Sürücüler de bu duruma isyan ederek otopark sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.