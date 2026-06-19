Çorum Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınavlarını huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir ortamda geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

BELEDİYE SINAV İÇİN ÇALIŞMALARI MOLA VERECEK

Çorum Belediyesi, sınav saatleri boyunca öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü gürültünün önüne geçmek amacıyla belediyeye bağlı birimlerin gürültü oluşturabilecek saha çalışmalarına geçici olarak ara verecek. Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde çöp toplama hizmeti de sınav süresince durdurulacak.

YKS ADAYLARINA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Sınav günü ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları YKS adaylarına ücretsiz hizmet verecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ibraz ederek belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.