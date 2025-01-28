Erkekler Voleybol 2. liginde play-off yarı final grupları ve fikstürü belli oldu.

Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Sungurlu Belediyespor ilk maçında 7 Şubat cuma günü Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor maçlarını Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapacak.

Eskişehir’de yapılacak yarı final grubunda Eskişehir Teknik Üniversitesispor salonunda A grubunda Muğla Göcekspor, Erzurum Gençlikspor, Adana Akkayı MTAL Oluşum ve Ankara Maliye Voleybol, B grubunda Düzce Belediye Spor Akademisi, Denizlispor Cavidil, Van Tuşba Gençlik Merkezi ve Konya Pema Koleji mücadele edecek.

Şehit Anıl Gül Salonu’nda oynanacak C grubunda Ankara TVF Spor Lisesi, Bursa Karacabey Belediyespor, İzmir Arkasspor ve Mardin Midyan Belediyespor. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un mücadele edeceği D grubunda ise Mersin Yücelen Anamurspor, Kocaeli Gölcük Belediyespor ve en iyi dördüncü kontenjanından ise Kahramanmaraş Mado 6 Şubat Maraşspor takımları mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor grupta ilk maçında 7 Şubat cuma akşamı saat 18.30’da Gölcük Belediyespor ile. İkinci maçında 8 Şubat cumartesi günü saat 16.30’da Mado 6 Şubat Maraşspor ile son maçında ise 9 Şubat pazar günü saat 17.30’da Yücelen Anamurspor takımları ile karşılaşacak.

Üç gün sürecek bu maçlar sonunda dört grupta ilk iki sırayı alan sekiz takım final grubuna yükselecek. Final grubu maçları ise 14-15-16 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 1. lige yükselecek.

Sungurlu Belediyespor bu zorlu maçlar için 1 Şubat’ta Sungurlu’da beş günlük kamp yapacak.