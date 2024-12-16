Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri, Başkan Vekili Ali Doğan, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak 2022 Ekim ayından bu tarafa farklı başlıklarda 10. hukuk mücadelesini de kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen üyesi okul müdürünün yüksek lisans mezunu olmasına rağmen artırımlı ek ders ücretinden mahrum bırakılmasının hukuka aykırı bulunduğunu kaydeden Ali Doğan, “Çorum İdare Mahkemesine açmış olduğumuz davada artırımlı ek ders ücretinin ödenmesi hükmü verilmiştir. Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak üyelerimizin haklarını korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Süreci en iyi şekilde yürüterek bu kararın alınmasında emeği olan Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Akkaya'ya ve genel merkez avukatlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.