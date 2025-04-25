Eğitim-İş Çorum Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 105. yıldönümü nedeniyle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliği düzenledi.

Kadeş Barış Meydanında yapılan şenlik programına çocukların ve velilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklara lolipop şekeri, bayrak, balon ve bileklik hediye edildi.

Etkinliğe; Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Üreyen, yönetim kurulu üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyesi Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ADD, CHP, BES üyeleri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar, Eğitim-İş’in organizasyonu ile doyasıya eğlenerek 23 Nisan Bayramını kutladı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Şube Başkanı Tuba Üreyen, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Temsili olarak 23 Nisan’ın Eğitim-İş Şube Başkanı olarak belirlenen Ela Bozkurt ise konuşmasında, “Bu bayram, sadece biz çocuklar için değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini kazandığı, özgürlüğünü ilan ettiği bir gündür” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar, velileri ile birlikte Çorum Çocuk Tiyatrosu ekibinin gösterileri eşliğinde dans ederek, oyunlar oynayarak 23 Nisan’ı doyasıya kutladı.

