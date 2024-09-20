Çorum’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 79 bin 789 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, şüphelendikleri B.D.U. (33) yönetimindeki bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Yunus ekipleri tarafından uzun süren kovalamacının ardından Çiftlik caddesi üzerinde durduruldu.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 79 bin 789 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.