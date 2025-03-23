İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun terör suçlamasına karşı verdiği ifade ortaya çıktı.

İmamoğlu, "Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusu üzerine, "Türkiye Cumhuriyet Devleti ve milleti aşığı bir kişiyim. Öyle bir ailede doğdum büyüdüm ben hiç kimse ile vatan sevgisi konusunda yarışmam. Çünkü her vatandaşı vatansever olarak kabul ederim. Ama bana göre milletini vatanını ve bayrağını benden çok seven yoktur. Bu sorunun ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum" dedi.