İstanbul Küçükçekmece’de, BEDAŞ ekiplerinin yapılan ihbara rağmen gelmedikleri binada elektrik panosundan çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de dumandan etkilendi.

Küçükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosundan gelen koku nedeniyle apartman sakinleri 2 gün boyunca Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin gelmemesinin ardından kofra patlayarak yangına neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de dumandan etkilendi.

Giriş katta yer alan elektrik panosundan gelen koku nedeniyle apartman sakinleri BEDAŞ ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin binaya gelip kontrol etmemesinin ardından apartmanda can pazarı yaşandı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanlar bütün binayı sardı. Bina sakinleri apartmanda mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden sonra yangın söndürülerek, mahsur kalan vatandaşlar çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 7 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Mustafa Güran hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 6 vatandaştan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bina sakinleri BEDAŞ’ın ihmaline tepki gösterdi.

"Otoparkın kapısını açtım yoksa can kaybımız çok daha fazla olacaktı"

Bina sakini Didem Şen, "Kofra’dan dün koku gelmeye başladı. Eşim BEDAŞ’ı hemen aradı, acil ekip istedik. Gelmediler. Bir saat sonra tekrar aradık gelmediler. Gece aradık yine gelmediler. Sabah eşim tekrar aradı, ‘neyi bekliyorsunuz gelmek için patlayacağız’ dedi. Aradan 45 dakika geçti, ben arabamı otoparka park ettim, elektrik gitti ve jeneratör devreye girdi. BEDAŞ’tan geldiklerini düşündüm. ‘Jeneratörleri kapatsınlar ki çarpılmasınlar’ dedim. Buraya çıktım, komşum ‘alev alıyor’ dedi. Ben hemen otoparkın kapısını açtım yoksa can kaybımız çok daha fazla olacaktı. Sonra herkese seslendik, bir yandan komşum 112’yi aradı. Ben BEDAŞ’ı arıyorum ve hala yoklar. Olay oldu, bitti. Bir anda alev aldı, kaçabilenler otopark kapısından çıkış yaptı. Mustafa amcamız kaçamadı. Meryem bizim yanımızdaydı, çocuklarını kurtarmak için yukarı çıktı. Biz bunun peşini bırakmayacağız. 186 gelmedi, ya gece olsaydı? Sonuna kadar gideceğiz, mal için değil canlarımız var" dedi.

"BEDAŞ’ın iki gün üst üste aranmalarına rağmen bu ihmalkârlığı yapmaları maalesef acı bir olaya neden oldu"

Küçükçekmece Belediyesi meclis üyesi Kadir Ün, "Maalesef 63 yaşında bir abimiz hayatını kaybetti ve yaralılarımız hastanede. Benim de bu binada 3 tane yeğenim oturuyor. Şu anda bir tanesi Biruni Hastanesi’nde tedavi görmekte. Bir tanesinin de Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Şunu söyleyeyim; BEDAŞ’ın iki gün üst üste aranmalarına rağmen bu ihmalkarlığı yapmaları maalesef acı bir olaya neden oldu. Girişteki kofra patladı" ifadelerini kullandı.