Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun yenisi yayımlandı.

REEL FİYATLAR GERİLİYOR

İkinci el otomobil piyasasında nominal fiyatlar artmaya devam etse de enflasyondan arındırıldığında reel bazda fiyatlar düşüş eğilimine devam etti. Bu durum, araçların etiket fiyatı yükselse bile tüketicilerin alım gücüne göre otomobillerin aslında daha "ucuz" hale geldiğini gösteriyor. Haziran 2025 itibarıyla reel fiyatlardaki yıllık değişim yüzde -17,6 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, reel fiyatlardaki düşüşün yavaşladığını, ancak halen devam ettiğini ortaya koyuyor.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI C SINIFINDA

Tüm araç sınıflarında yıllık bazda fiyatlar artış gösterdi. En yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 12,4 ile C sınıfında, en düşük artış ise yüzde 8,7 ile E sınıfında görüldü. Ortalama fiyatlar B sınıfında 632 bin 73 TL, C sınıfında 846 bin 950 TL, D sınıfında 1 milyon 214 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 5 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında eski model araçların fiyat hareketlerinde farklılaşma gözlemlendi. 2004-2008 model yılı grubunda fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalırken 2009-2013 grubunda yüzde 5,6, 2014-2018 grubunda ise yüzde 11,1 oranında arttı.

Yeni model araçlarda ise fiyatlar tüm model yıllarında yükseldi. En yüksek artış yüzde 15,3 ile 2019 modellerinde, en düşük artış ise yüzde 4,6 ile 2023 modellerinde yaşandı. 2024 model araçların fiyatı aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 970 bin TL’ye geriledi.

YAKIT TÜRÜNE GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Haziran verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi. Haziran ayı ortalama fiyatları benzinli araçlar 1 milyon 214 bin TL, benzin & LPG’li araçlar 515 bin 667 TL, dizel araçlar 966 bin 834 TL, hibrit araçlar 2 milyon 253 bin TL ve elektrikli araçlar 3 milyon 270 bin TL olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat artış oranları ise benzinli araçlarda yüzde 14,5, benzin & LPG’de yüzde 3, dizel araçlarda yüzde 9,7, hibrit araçlarda yüzde 10,2 ve elektrikli araçlarda yüzde 2,1 oldu.