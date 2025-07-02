Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde Doç. Dr. Özgür Koçak ve Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın tarafından Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde ilk defa izsiz rahim ve yumurtalık alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Daha öncesinde defalarca benzer şikayetlerle başvuran 46 yaşındaki hastanın rahminin ve yumurtalıklarının alınmasına karar verildi. Ameliyat öncesinde değerlendirmesinde izsiz ameliyat için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine izsiz ameliyat olan V-NOTES yapılmaya karar verildi.

Çorum'da daha önce kapalı rahim ameliyatı ve kapalı rahim asma ameliyatı dahil birçok operasyonu ilk defa uygulayan Doç. Dr. Özgür Koçak, V-NOTES ameliyatını da ekip arkadaşı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ile yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.