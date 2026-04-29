Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, yeni yılda emeklilere verilen maaş artınının yüksek enflasyon karşısında nisan ayına varmadan sıfırlandığını ve eksiye düştüğünü belirterek, “Bir güncelleme de biz istiyoruz” dedi.

Emeklinin beslenemediğini, gıdaya ulaşamadığını, barınamadığını ve karşısında muhatap bulamadığını kaydeden Batak, emekli maaşlarında mayıs alında yeniden düzenleme yapılmasını talep etti.

Batak, Kurban Bayramı için verilecek ikramiyenin de en az bir küçükbaş hayvan alabilecek ölçüde 20 bin lira olarak ödenmesini istedi.

Batak, emekli maaşlarının buz gibi eridiğine dikkati çekerek, ara zam talebinde bulundu.

