Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada firmalara yıllık işletme cetveli uyarısında bulunuldu.

6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait çalışan ve üretim bilgilerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne göndermelerinin gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini, ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ veya ‘https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘İşletmelerim’ menüsünden işletme çağırılarak yıllık işletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup sistem üzerinden ‘İl Müdürlüğüne Gönder’ butonuna tıklanarak on-line şekilde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Sanayicilerimizin 15 bin 029 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için internet ortamındaki on-line girişlerin son gün olan 30 Nisan 2026 tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan 2026 tarihine kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 15 bin 029 TL lira idari para cezası uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.

