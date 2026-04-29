Samsun’da 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen, 8 ilden 210 öğrencinin katıldığı Atamun’26 Model Birleşmiş Milletler Konferansına Çorum’dan Mehmetçik Anadolu Lisesi katıldı. 9 öğrenciyle programa katılan okul, zorlu oturumların ardından şehre 4 ödülle döndü.

Başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Halit Güneş, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüveni ve dünya görüşü üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmeleri, dünya meselelerine çözüm aramaları bizim için çok değerli. Okul yönetimi olarak gençlerimizin bu tür akademik ve sosyal gelişimlerini her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi ve rehberlik eden öğretmenimiz Fatih Güler’i kutluyorum” dedi.

Konferansta Beren Ece Tırhış, ‘Outstanding Delegate’ alanında, İbrahim Emre Leblebici ‘Honorable Mention’ alanında, Sıla Sallabaş ‘Honorable Mention’ alanında, Ece Aydın ise ‘Promising Delegate’ alanında ödüle layık görüldüler.

