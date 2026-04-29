Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için çalışmalarını sürdürüyor.

Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, tüm dünyada işçiler ve ezilen halkların 1 Mayıs’ı emperyalist saldırganlığın yayıldığı, sömürünün en vahşi biçimlerinin devreye sokulduğu bir dönemde karşıladığını söyledi.

Mart ayı itibariyle açlık sınırının 36 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 107 bin lirayı bulduğunu ifade eden EMEP İl Başkanı Özünel, “İşçi ve emekçilerin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alırken, çalışanların yüzde 97’si yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır. 20 bin lira maaş alan emeklinin durumu ise sözün bittiği yerdir” şeklinde konuştu.

Özünel, üretici köylünün mazota-gübreye gelen son zamlarla birlikte üretemez hale geldiğini, on binlerce küçük esnafın kepenk indirmek zorunda kaldığını belirterek, “Son 1 yılda işini kaybedenlerin sayısı 1.3 milyona ulaşmıştır. Savaş bahanesiyle toplu iş kıyımlarının artması da gündemdedir” dedi.

EMEP İl Başkanı Özünel, 1 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da Hacı Bektaş Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan toplanma yeri olan Devlet Tiyatrosu Salonu önüne yürüyeceklerini ve oradan da Kadeş Barış Meydanı’ndaki miting alanında yerlerini alacaklarını belirterek, tüm Çorumlu işçi ve emekçileri, gençleri, kadınları, üretici köylüleri ve esnafı davet etti.

