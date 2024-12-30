2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacak.

Maaş farkının yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

Daha yüksek maaş almak isteyen emekli adaylarının, başvurularını yapması için kısa bir süre kaldı.

Özel sektörde çalışanlar ile maaşını ayın 1'inde alan kamu işçilerinin 31 Aralık'a kadar emeklilik için dilekçelerini vermesi gerekiyor.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak'a kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

KAÇ KİŞİ ETKİLENİYOR?

2024-2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor.

FARK 2031'DE KAPANACAK

Türk-İş, emekli aylıklarındaki farkların 2031 yılında kapanacağını açıklamıştı.

Sendikaların hesaplamalarına göre 9900 gün prim ödemesi olan bir işçinin emekli maaşları şu şekilde olacak:



Enflasyon yüzde 45 ve büyüme oranı yüzde 3,5 olması halinde



2024 emekli maaşı: 51 bin 832 lira

2025 emekli maaşı: 38 bin 274 lira