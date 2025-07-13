Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı tarihi konuşmayla gündeme damga vurdu. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla hem siyasi hem toplumsal anlamda güçlü mesajlar verdi.

KARDEŞLİK VURGUSU UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Konuşma sırasında salonda büyük bir coşku hâkimken, duygu yüklü anlar da yaşandı. Erdoğan'ın Türk ve Kürt halklarının asırlardır süregelen kardeşliğine dikkat çeken sözleri, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

EMİNE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında en dikkat çeken anlardan biri ise eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulması oldu. Salondaki duygu seline eşlik eden Emine Erdoğan, konuşma sonunda eşine sarılarak omzunda ağladı. O anlar hem salonda bulunanları derinden etkiledi.

AK PARTİ SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Duygu dolu kare, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. AK Parti'nin resmî X hesabından bir kalp emojisiyle paylaşılan fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.

"TÜRKİYE GÖZYAŞLARIYLA DOLU SAYFAYI DÜN İTİBARIYLA BIRAKMAYA BAŞLADI"

Öte yandan; Erdoğan konuşmasında "Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." ifadelerine yer verdi.