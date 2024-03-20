Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler desteğiyle bu yıl 12'nci kez hazırlandı. 5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya geçmiş senelerde olduğu gibi dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Son sırada yer alan ülke ise yine Afganistan oldu.

0 ile 10 arasındaki puanlama sistemiyle ülkelerde yaşayan insanların 3 yıllık ortalama mutluluğunu hesaplamaya çalışan uzmanlar ekonomik ve sosyal verileri de kullandı. Finlandiya 10 puan üzerinden 7.74 alırken, Afganistan ise 1.72 puan aldı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, geçen yıl 106'ncı sırada yer alan Türkiye ise bu yıl birkaç basamak yükseldi. Hazırlanan raporda Türkiye'nin 4.975 puan ile 98'inci sırada yer aldığı görüldü. Türkiye'nin Kongo, Irak, Nepal ve Laos gibi ülkelerin gerisinde kaldığı raporda, Türkiye'nin birkaç sıra altında savaş ve kaosun gölgesinde yaşayan Filistin ve Ukrayna yer alıyor.

TÜRK GENÇLERİ MUTSUZ

30 yaş altının en mutlu olduğu ülke Litvanya olurken Türk gençleri ise 143 ülke arasında 101'inci sırada yer aldı. Türk gençlerinin hemen altında Filistinliler yer alırken son yıllarda çok ciddi toplumsal ve siyasi baskı altında olan İran ile birlikte Fildişi Sahilleri ve Fas gibi ülkelerin gençleri ise Türkiye'nin önünde sıralandı.

60 yaş ve üzerindekilerin mutluluk oranları da mercek altına alındı.

Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda gibi ülkelerin üst sıraları aldığı listede Türkiye'nin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları ise 92'nci sırada yer aldı. Kongo, Mozambik, Irak gibi ülkelerin yaşlıları Türk vatandaşlarını geride bıraktı. Türkiye'den araştırmaya katılanların yaş kırılımları da incelendi... Araştırmada Türkiye'deki en mutluların 60 yaş ve üzerindeki bireyler olurken en mutsuzlar ise gençler oldu. Öte yandan Türkiye'nin 2006-2010'dan 2021-2023'e kadar mutluluk oranlarının azaldığı görüldü.