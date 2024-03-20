Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist KILIÇ’ın ZDHA’nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG’li KILIÇ’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist KILIÇ’ın ZDHA’nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG’li KILIÇ’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.
Editör: Çorum Hakimiyet