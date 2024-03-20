Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist KILIÇ’ın ZDHA’nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG’li KILIÇ’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist KILIÇ’ın ZDHA’nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG’li KILIÇ’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.

Editör: Çorum Hakimiyet