Ahlatcı Holding iştiraklerinden Enerya Enerji, enerji dışı sektörlere adım atarak altın madenciliği işine giriyor.

Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin en yaygın 3'üncü özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup, 1 milyon 800 binden fazla aboneye hizmet sunuyor.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Enerya Enerji A.Ş. tarafından 16 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Altın Madeni Yatırımı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Şirketin büyüme ve faaliyetlerimizin genişletilmesi doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesi çerçevesinde, Şirketin “Madencilik ” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına; bu kapsamda, başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatiflerin değerlendirilmesine, – Altın madenciliği yatırımları konusunda işbu kararın gereğinin yerine getirilmesi amacını teminen ilgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve/veya maden ruhsatı devralınmasına ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesinde yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verildiği” belirtildi. (Haber Merkezi)