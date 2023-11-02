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Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler en çok gıda sektörünü vurdu. Enflasyon artışı nedeniyle vatandaşlar için dışarıda yemek yiyebilmek artık lüks ötesi bir durum haline geldi.

Türkiye'de en fazla maaş alan memur grubu olan milletvekilleri ve yine kamuda en yüksek maaşla çalışan grupta olan sekreter ve danışmanlarının yemek yiyebildiği Meclis'te lokanta, restoran, kafe ve dinlenme tesislerinde de bu nedenle talep patlaması var.

Yemeklerin dışarıya göre oldukça uygun fiyatlı olmasından dolayı milletvekilleri yakınları ve personel artık öğünlerinin çoğunu ‘evde yemekten daha ucuz oluyor' diyerek Meclis lokantada yemeyi tercih ediyor.

MECLİS'TE ÇAYA ZAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 1 lira olan bir bardak çay fiyatı, yüzde 100 zam ile 2 liraya çıkarıldı.

Temel gıda maddeleri dahil birçok vazgeçilmez ürüne günden güne zam gelirken Meclis lokantası ucuzluğuyla dillerden düşmüyor. Çaya yüzde 100 zam geldi.1 TL olan bardak çayın fiyatı 2 TL oldu.

Fiyatların dışarıdan, hatta evde yemek pişirmekten dahi ucuz olduğu Meclis lokantası geçtiğimiz günlerde de yaşanan 'yoğunluk' nedeniyle gündeme gelmişti.

40-50 TL'YE KUZU ŞİŞ

Meclis'te yemek fiyatları da oldukça uygun. Vekiller 40-50 TL gibi oldukça düşük rakamlara kuzu şiş yiyebiliyor.

Fiyatların dışarıdan, hatta evde yemek pişirmekten dahi ucuz olduğu Meclis lokantası geçtiğimiz günlerde de yaşanan 'yoğunluk' nedeniyle gündeme gelmişti.

Kaynak : TGRT HABER