Samsun'da eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybederken, babası da yaralandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih A. (22) ile eniştesi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Enişte Ersin K., Semih A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk A. da elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22 yaşındaki genç adam ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı genç, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.