Çorum Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Hatice Yıldırım hayatını Necmi İçke ile birleştirdi.

İl hakemi olarak Çorum’da başlayan ve geçen sezon Bölgesel Yardımcı hakem olan Hatice Yıldırım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan Necmi İçke ile hafta sonunda düzenlenen düğün töreni ile evliler kervanına katıldılar.

Hatice Yıldırım’ı bu mutlu gününde İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve kurul üyeleri ile hakem ve gözlemciler ile iki gencin ailesi ve yakınları yalnız bırakmadılar.

Çorum HAKİMİYET genç çifti tebrik eder allahtan ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir evlilik diler.