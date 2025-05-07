Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray ilk kez mücadele ettikleri Bölgesel Amatör Ligde Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek ‘Bu şehrin başta gençleri olmakla birlikte birçok değerine sahip çıkıp adını yaşatmamın da bizler için kıymeti paha biçilemez olmuştur’ dedi.

Batuhan Eray BAL’da ilk yıllarında Çorum’u en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek ‘Sezonun son maçında Çarşambaspor’u 1-0 yenerek uzun soluklu ve mücadele dolu bir sezonu geride bırakmış olduk. Çoğunluğu alt yapımızda yetişmiş olan bu şehrin öz evlatlarıyla birlikte başladığımız bu yolculuk zaman içerisinde kitlelere ulaşmış ve çeşitli başarılara vesile olmuştur.

İlk devre oynadığımız 15 maçtan toplam 19 puan almış şampiyonluk parolası ile yola çıkmış ekonomik olarak büyük yatırımlar yapmış bütün takımlara göstermiş olduğumuz çaba ve gayret sayesinde takımımızı ispatlamış grubumuzdaki diğer takımlara örnek olmuş mütevazi bir kulüp olmayı başarmış bulunmaktayız.

İkinci devre yine oynadığımız karşılaşmalarda 13 puan toplamış genç ve tecrübesiz bir takım olmamızdan kaynaklı bir çok rakibimiz ile de son dakikalarda yediğimiz gol veya gollerle sahadan istediğimiz puanları alamadan ayrılmış fakat her geçen gün tecrübelerine bir yenisi eklemiş ve saha içindeki sonuçları hiç bir zaman kayıp olarak değerlendirmemiş daima kazanım olarak görmüş olduğumuzu da bilmenizi isterim.

İlk senesinde Toplamda 32 puan almış ligi 11.sırada tamamlamış ve bu şehrin başta gençleri olmakla birlikte birçok değerine sahip çıkıp adını yaşatmamın da bizler için kıymeti paha biçilemez olmuştur. Sezon başından bu güne kadar büyük bir özveriyle emek harcamış gecesini gündüzüne katmış ekonomik olarak destek vermiş manevi olarak gönül kapısını açıp bizlerin yanında olmuş herkese teşekkür ediyorum’ dedi.