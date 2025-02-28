Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 27 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Milli Görüş Hareketinin kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayır ve dua ile yad ettiklerini belirtti.

Milli Görüş Hareketi Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyonizme karşı cesur duruş sergileyen tek lider olduğunu kaydeden Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, merhum Erbakan’ın siyasi kimliğinin yanı sıra bir fikir adamı olarak liderliğiyle kritik görevlerde önemli duruş sergilediğini belirtti.

Türkiye’nin tarihinde önemli ve derin izler bırakan merhum Erbakan’ın adalet, refah ve tam bağımsızlık düşüncülerini bugün Yeniden Refah Partisi olarak kendilerinin benimsediğini ve yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Kuşcu, birçok kesimin de Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi’ni benimsediğini ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekâtına verdiği destekle, 28 Şubat post modern darbeye karşı sergilediği duruşla hafızalarda kalıcı iz bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, iktidarda olduğu süreçte milletine sağladığı imkanların hala unutulmadığını dile getiren Kuşcu, merhum Erbakan Hoca’nın yolundan ve izinden gidenler olarak “önce devletim ve milletim” düsturunu yaşatmaya merhum Erbakan Hoca’nın talebeleri olarak devam edeceklerini kaydetti. Milli Görüş Hareketi’nin temsilcisinin bugün Dr. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren Kuşcu, vefatının 14. sene-i devriyesinde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’yı rahmet, minnet ve hayırla yad ettiklerini açıkladı.