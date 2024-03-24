Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

TCMB'nin faiz kararı sonrası döviz kurlarındaki geri çekilmenin etkisiyle birlikte gram altın da zirveden çekildi.

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve yazarımız Tonguç Erbaş da yeni yazısında bu düşüşü kaleme aldı.

İşte Tonguç Erbaş’ın o yazısı:

Geçtiğimiz hafta merkez bankalarından sürpriz ve beklenti dışında açıklamalar geldiğini söyleyebiliriz. Hafta genelinde ilk surpriz Japonya Merkez Bankası’ndan geldi (BoJ). kendisi için büyük dünya için küçük bir adım atarak 17 yıl aradan sonra faiz artışına gitti. Banka negatif faiz politikasını sonlandırarak politika faizini %0-%0,1 aralığına yükseltti. Bundan sonrası için temkinli bir yol izleyerek borçlanma maliyetlerindeki artışa gerek olması durumunda devam edeceği bekleniyor. 20 Mart Perşembe günü takvimdeki Fed FOMC toplantısında piyasa beklentileri paralelinde faiz kararı değiştirmeyerek 22 yılın zirvesinde tuttu. Buna göre politika faizi %5,25-%5,5 bandında sabit bırakıldı. Fed’in yayımladığı ekonomik takvimine göre bu yıl içinde 3 faiz indirimi ile toplamda 75 baz puan indirim yapılacağı sinyalleri verilirken bu karara sadık kalıp kalmayacağını ise ekonomik gerçekleşmelere bağlı olacak. Fed başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada ise ‘İşgücü piyasası sıkılığını koruyor, yüksek faiz oranları sabit sermaye yatırımları üzerinde baskı oluşturuyor’ dedi. Ayrıca ‘enflasyon önemli ölçüde gevşedi ve ekonomi kayda değer ilerleme sağladı’ şeklinde ılımlı açıklamalar da bulundu. Dört aylık ekonomik projeksiyonlara göre yetkililer bu yıl ekonominin %2,1 büyüyeceğini öngürdüklerini açıkladılar, aralık ayında beklenti %1,4 olduğunu hatırlatmakta fayda var. İşsizlik oranının da 2024 sonuna kadar %4,0 seviyesinde olacağını da projekte etti. Mevcut işsizlik oranı %3,9 olduğundan hafif bir atış beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sonrasında enflasyonun ABD tarihindeki son 40 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeniden kontol altına alınması amacıyla Fed’in verilere bağlı temkinli davranacağını biliyoruz. Kendi tabiri ile ‘yumuşak inişler’ senaryosu ile ekonomi de soğutulmadan hareket edeceklerdir. Faiz kararı ve sonraki açıklamalara bakıldığında bir diğer öne çıkan nokta ise ‘bilanço daralaması’na yönelik açıklaması oldu. Bir sonraki toplantıya kadar gerçekleşmelerin bilançoküçültme noktasında belirleyici olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Fed kararı sonrası ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirisi %4,26’ye gerileyerek son zirvelerinden düşüşe geçti. Piyasa beklentisinin tersine güvercin tonlu bir Fed kararı ve açıklamaları olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak %45’ten %50 seviyesine yükseltti. Piyasada beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Açıklanan 500 baz puanlık artış sıkılaşma politikasındaki kararlılığı gösteriyor ki bu oldukça olumlu. Kurul enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edeceğini belirterek fiyat istikrarı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını şahin bir tutumla yineledi. Gecelik faizde ise marj açılarak -/+ 300 baz puan oldu, önceki oranın 150 baz puan olduğunu da hatırlatalım. Gecelik faizde koridor-bant aralığı oluşturdu ve son zamanlarda dile getirilen ek sıkılaşmaya sadık kalındığını izledik. PPK Karar metninde öne çıkan bazı başlıklara bakarsak; hizmet enflasyonundaki katılık ve talepteki güçlü seyir sürüyor. Ayrıca enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları da enflasyon riski yaratıyor. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir. Aylık enflasyon eğilimi hedef patika ile uyumlu hale gelmesi için sıkı duruş sürecek. Gerekirse ek sıkılaşma yapılabilir şeklinde şahin tutum sergiledi. Merkez bankasının ‘bekle gör’ politikasını izlemek yerine kontrolü ele alma kararlılığını açıkça gösterdi. Yeni Ekonomi Yönetiminin uyguladığı yaklaşım özellikle kur üzerinde hissedildi ve karar sonrası kurda 32TL seviyelerinin altında fiyatlamalar gerçekleşti.

Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası (BOE) geçtiğimi hafta Perşemde günü faiz kararını açıklayan bir diğer major merkez bankalarından biri oldu. Beklentiler dahilinde %5,25 ile faizi sabit bıraktı. Para politikası banka faizleri düşse dahi kısıtlayıcı seviyede kalmaya devam edeceği mesajını verdi. Ekonominin doğru yönde ilerlerdiğini düşünen banka enflasyonun düşmeye dair daha fazla cesaret verici doneye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Borsa İstanbul BİST100 Endeksi daha önce güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 9150 seviyesi altında haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yerel seçimlere yaklaşmamızla birlikte borsada önümüzdeki hafta hacimlerde düşün ve sınırlı geri çekilme beklenebilir. Borsada endeks 8950 üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir, yeni zirveler test edilmesi için 9400 seviyesi hacimli yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Fed kararı sonrası Ons Altın yeni tarihi rekorunu tazeleyerek 2220 dolar üzerinde alıcı buldu. Ons altında haftalık kapanış 2165 dolar seviyesinden gerçekleşti. Ons altında bir süre daha 2100-2200 dolar aralığında fiyatlama devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 2195 dolar altında fiyatlamaların devam etmesi durumunda kar satışlarının devam edebileceğini düşünüyoruz.

Merkezi İstanbul bu haftaki toplantılarda açıklanan metinler rta, Denizli İrtibat Büroları ve Çorum ile İstanbul Sarıyer Şubeleriyle BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.”