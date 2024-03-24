İYİ Parti Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, meclis üyesi seçildiklerinde ilk önem verecekleri işin köy yolları olduğunu dile getirerek, “Köylerimizin yolları içler acısı. Bir çok köy yollardan muzdarip. Yol demek hizmet demek, medeniyet demek, kalkınma demektir” dedi.

31 Mart seçimleri öncesi köy ziyaretlerini sürdüren Ceylaner, gittiği köylerde hem sorunları sahada tespit ediyor, hem de İYİ Parti’nin İl Genel Meclisinde temsil edilmesi için vatandaşlardan destek istiyor.

Ali Rıza Ceylaner, beraberindeki partililerle birlikte; Kazıklıkaya, Celilkırı, Köprüalan, Altınbaş, Karapürçek, Çanakçı, Deller, Ömerbey, Cerit, Hacıbey, Karakeçili, Kertme, Tozluburun, Kumçelteği, Dereköy, Eskiören, Hacı Ahmetderesi, Ülkenpınarı, İnanözü, Dutköy, Arpalık, Seydim, Morsümbül, Bektaşoğlu, Bekaroğlu ve Seydimçakallı köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve muhtarlarla hasbihal eden Ceylaner, köylülerin en çok yol, su, kilittaşı gibi yakınmalarına şahit oldu.

Bozuk yolları tek tek tespit eden Ceylaner, meclis üyesi seçildiğinde bunları gündeme getireceğini ve çözüm için seferber olacaklarını dile getirerek, bir köy veya kırsal alanın kaliteli yollara sahip olmasının önemine dikkat çekti. Yolun medeniyet, kalkınma, gelişme demek olduğunu anlatan Ceylaner, özellikle yol hizmetlerine önem vereceklerinin altını çizdi.

Ceylaner’e ziyaretlerinde parti temsilcilerinden Nihat Öymen, İsmail Akbal ve Aliekber Demir de eşlik etti. (Haber Merkezi)