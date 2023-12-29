Çorum Bölgesel Yardımcı Hakemi Erdal Uncuer’e lider ile ikinci sıradaki iki takımın zorlu maçında görev.
Bölgesel Amatör Lig 11. grupta yarın saat 13’de Yozgat Stadı Sentetik Sahasında oynanacak Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 12 Bingölspor takımları arasındaki maçı Ankara bölgesel hakemi Emre Han Efeakdoğan yönetecek.
Yardımcılıkları ise Bolu’dan Selim Göksu ve ilimizden Erdal Uncuer yapacaklar.
Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Muhammed Abbas Onay. Maçın gözlemcisi ise Ceyhun Gürbüz.
Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı 11 maçta 31 puanla lider durumda bulunurken 12 Bingölspor takımı ise 10 maçta topladığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor.