Kulüplü Genç Kızlar Voleybol’da Osmancık Belediyespor saltanatı sürüyor.

Osmancık Belediyespor bu sezon üst üste altıncı şampiyonluğunu kazanarak bu alandaki rakipsizliğini devam ettirdi.

Beş kulübün mücadele ettiği Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol il birinciliğinde Osmancık Belediyespor oynadığı maçlarda Özel Bilgi Koleji, Sungurlu Belediyespor ve Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulüplerini 3-1’lik skorla yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Son maçındaki rakibi Çorum Voleybol takımı maça çıkmadığı için hükmen galip gelen Osmancık Belediyespor üst üste bu kategoride altıncı kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

İl birinciliğinin son maçını bay geçen Sungurlu Belediyespor takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Son günde oynanan tek maçta Bilgi Koleji ile beder arasındaki maçtan 3-0’lık galibiyet ile ayrılan Bilgi Koleji takımı üçüncülok kupasını alırkan Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulübü ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz üst üste altıncı kez kazandıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek tüm sporcularını ve katkı verenlere teşekkür etti.

Gökgöz, geçen sezon Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandıklarını bu yılda aynı başarıyı tekrarlamak için mücadele edeceklerini belirterek; ‘Fabrika gibi çalışan alt yapımız Türkiye Şampiyonasında ilçemizi ilimizi ve camiamızı en güzel şekilde temsil edecek’ dedi.