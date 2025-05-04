Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin arasında bulunduğu gazetecilerin hem Türkiye gündemine hem de dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu bir mesajında adadaki Türkleri hedef almasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Gerilimleri artıran söylemler yerine, yapıcı ve birleştirici bir dil kullanmak, Ada’nın geleceği adına daha faydalı olacaktır" dedi.

İsrail'in Gazze’ye insani yardım götüren gemiye düzenlediği saldırıya tepki gösteren Erdoğan, "Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır" diye konuştu. CHP milletvekillerini taşıyan otobüsün, kontrol noktasında bekleyen polisin üzerine sürülmesine de tepki gösteren Erdoğan, "Orada polisimiz kaçarak kurtuldu ama, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Sonra şoförle ilgili bir adli süreç başladı. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel'in partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda yaptığı karmaşık açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Anadolu'da bir söz var, “Sokma akıl sekiz adım gider” diye. Bunların durumu da maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar" dedi.