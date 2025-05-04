Saldırı sonrası başından yaralanan Özel'e ilk geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Altun, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."