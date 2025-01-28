Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Karadeniz Ereğlispor koptu gidiyor.

17. maçında 15. galibiyetini şampiyonluk yolundaki güçlü rakiplerinden Çankırı FK önünde alan Karadeniz Ereğlispor takımı en yakın takipcisi ile puan farkını 10’a çıkardı.

Çubukspor ve Bartınspor takımlarıda haftayı üçer puanla kapatarak play-off yolundaki avantajlarını sürdürdüler.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ise ilk yarıda deplasmanda yendiği rakibi Sorgun Belediyespor’a evinde uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak ikinci yarıda ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Grupta haftanın yedi maçında deplasmanda kazanan tek takım Sorgun Belediyespor olurken grupta dört maçın 1-0’lık skorlarla bitmesi mücadelenin zorluğunu göstermesi açısından önemli.

Mimar Sinanspor ligin 18. hafta maçında 2 Şubat pazar günü alt sıralarda bulunan Hacettepe 1945spor deplasmanında ikinci yarının ilk puan veya puanlarını almak için mücadele edecek.