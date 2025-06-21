Yeni sezona şampiyonluk iddiası ile hazırlanan Kahramanmaraş İstiklalspor, Arca Çorum FK’nın genç yeteneklerinden Eren Karadağ’ı istiyor.

Eren Karadağ ise Süper Lig ve 1. ligden gelecek teklifleri bekliyor.

Sosyal medyada önceki akşam yayınlanan haberde ilk olarak Kahramanmaraş İstiklalspor’ın Çorum FK’dan Eren Karadağ ile ve kulübü ile anlaştığını ve transferin bittiği yazıldı.

Bu paylaşımın hemen ardından ise gelen uyarılar üzerine kulübün Eren Karadağ ile anlaştığı Çorum FK ile bonsevis konusunda pazarlığın devam ettiği olarak değiştirildi.

Dün gün boyu yaptığı araştırmada Kahramanmaraş İstiklalspor’un Eren Gürgör’e talip olduğu ancak ne futbolcu ile nede kulüple anlaşma olmadığı yolunda.

Çorum FK’nın önerilen bonservise futbolcuyu vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Eren Karadağ’ın ise gelen tekliflerin çok olduğunu ancak hedefinin Süper Lig veya 1. lig olduğu şu anda 2. ligi düşünmediği öğrenildi.

Tüm bunlara rağmen Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu transfer için ısrarı sürdürdüğü öğrenildi.