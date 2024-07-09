Avrupa ikincisi milli güreşci Eren Yalçın’a Karabacaklar Oluklu Mukavva ve Metal Tel Örgü’den ödül,. Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Şampiyonasında finalde kaybederek gümüş madalya kazanan Çorum Milli Eğitimspor kulübü sporcusu Eren Yalçın’ı Karabacaklar Oluklu Mukavva sahibi iş insanı Fatih Karabacak ile Metal Tel Örgü sahibi iş insanı Adem Körpeş ödüllendirdi.

Ata sporu güreşde ilk kez giydiği milli mayo ile Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan Fatih Karabacak ve Adem Körpeş kendisini tebrik ettiler ve bu başarılarının önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini dilediler.