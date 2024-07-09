Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta satışa çıkan kombine biletlerinde bir haftada sayı 300’ü bile bulmadı.

Geçtiğimiz hafta satışa çıkan kombinelerden satılan bilet sayısı sadece 298 olurken bu rakamın 224’ü VİP A ve D tribünlerinden olması dikkat çekti.

Kulüpten dün yapılan paylaşımda sabah saat 10.00 itibari ile satılan kombine bilet sayıları açıklandı.

Özel VİP B tribünde satılan bilet sayısı 5 olurken VİP A ve D bloklarında ise satılan kombine sayısı 224 oldu ve taraftarların en fazla ilgi gösterdiği bölüm oldu.

Kapalı Sol tribünden henüz kombine bilet alan olmazken maratondan 35 adet satıldı.

Kuzey Kale Arkasından satılan kombine bilet sayısı ise 34 adet olarak açıklandı.