Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor ilk deplasman maçında grubun iddialı takımı Bordo Mavi 61 takımına 3-1 yenildi.

Rakibi önünde maça çok kötü başlangıç yapan Osmancık belediyespor önünde Bordo Mavi 61 takımı bulduğu sayılarla ilk bölümde farkı açtı ve bu seti 25-13 gibi farlı skorla kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan ve gerçek oyununu sahaya yansıtan Osmancık Belediyespor rakibine kolay şansı vermedi ve bu seti 25-23 alarak durumu 1-1 yaptı ve morallendi.

Ancak üçüncü sette ev sahibi takımın hücümdaki etkili oyunu karşısında varlık gösteremedi ve bu seti 25-16 alan ev sahibi takım yeniden öne geçti.

Dördüncü sette Osmancık Belediyespor’un maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım bu setide 25-18 alarak 3-0 galip ayrıldı ve grupta bir maçla liderlik koltuğuna oturdu.