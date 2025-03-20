Çorum FK’nın bu sezonki hücumda en fazla gole katkı yapan isimlerden Eren Karadağ izin döneminde gittiği memleketi Rize’de Çorumspor’da bir dönem forma giyen Osman Öksüz ile bir araya geldi.

2004-2005 sezonunda Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da kırmızı siyahlı takımda forma giydiği dönem Çorumspor’da oynayan Osman Öksüs memleketi Rize’de hediyelik eşya ticareti yapıyor.

Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon Rizespor’dan transfer ettiği ve ardından Batman Petrolspor ve Küçükçekmece Sinopspor’da kiralık olarak oynattıktan sonra bu sezon başı kadrosunda yer verdiği Eren Karadağ eski Çorumspor’lu hemşehrisi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Osman Öksüz, Eren Karadağ’a tecrübelerini aktarda ve ligin kalan haftalarında başarılar diledi. Eren Karadağ ligde bugüne kadar kırmızı siyahlı forma ile yedi gole imza attı,