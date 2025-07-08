Dalyan Makina sahibi Erkan Dalyan, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı için adaylığını açıklayacak.

Çetin Başaranhıncal’ın başkanlığını yaptığı TSO seçimleri yaklaşık 1.5 yıl sonra yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Dalyan Makina'nın sahiplerinden Erkan Dalyan’ın başkanlığında bir grup işadamının TSO seçimleri için çalışma yaptığı gündeme gelmişti.

Erkan Dalyan, basın mensuplarına gönderdiği mesajda adaylık sürecini başlattıklarını belirterek, "Çorum iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflardan oluşan güçlü bir ekip, Çorum TSO Başkanlığı için adaylık sürecini başlatmıştır. Ekip adına Erkan Dalyan, Perşembe günü saat 12.00 da yapılacak basın toplantısında vizyon, hedef ve projelerini kamuoyuna açıklayacaktır." ifadelerine yer verdi.