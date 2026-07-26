Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivalinin beşinci gününde sahne alan rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo, Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir konser verdi.

Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren sanatçı, enerjik sahne performansıyla özellikle gençlerden büyük alkış aldı.

Alanı dolduran binlerce kişi, konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

Işık gösterileriyle görsel bir şölene dönüşen konser, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.