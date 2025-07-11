Erzurumspor FK, Tümosan Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada: "Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, Tümosan Konyaspor’dan Adem Eren Kabak’la 1 yıllık resmî sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği’nde tamamlayan orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak, kulüp tesislerimizde Başkanımız Ahmet Dal’la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
Sevgili Adem Eren’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1499 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdırdı.