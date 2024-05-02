İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARULAMADI

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"