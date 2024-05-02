Ahlatcı Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın dün saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenmana Zargo Toure ve Ahmet İlhan katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Çalışmanın sonraki bölümünde takımı iki gruba ayıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bir takıma yarı sahada kaleli maç yaptırırken diğer takım ise şut çalışması yaptı.

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çift kale maç yapan kırmızı siyahlı takımda morallerin düzelmeye başladığı gözlendi.

Erzurumspor deplasmanında son dakika golü ile mağlup olan ve bozulan moraller yapılan toplantılar ve görüşmeler sonunda düzeldiği gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.