Adana’ın Feke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Kaza, Feke ilçesine bağlı Maran yolunda meydana geldi. Ziraat mühendisi Şaban İş, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazayı gören vatandaşlad durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Şaban İş’in öldüğünü belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Şaban İş’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı