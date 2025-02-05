Aksaray'da pencereden kar yağışını izleyen eski belde belediye başkanı müstakil evin ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı köydeki 2 katlı müstakil evin ikinci katındaki pencereden kar yağışını izlemek isteyen 84 yaşındaki Sabri Pamuk, iddiaya göre camı açıp dışarıya baktığı esnada aniden dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedai altına alınan Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 çocuk babası olan Sabri Pamuk'un, 1994 yılında o dönem belde olan Bekarlar'da belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi.