23. dönem CHP Çorum Milletvekili ve TESK eski genel başkanı Derviş Günday, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Uzun yıllar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürüten Derviş Günday, 23. Dönem Çorum Milletvekili olarak da TBMM’de görev yaptı.

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da bir hastanede tedavi altına alınan 83 yaşındaki Günday’ı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ziyaret etti.