Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Emir Dağaşan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yürürlükte olmasına rağmen, bazı sendikal faaliyetlerin mevzuatın ruhuna ve kamu hizmetinin tarafsızlığına aykırı biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Çorum’da kamu kurumlarının önlerinde kolilerle radyo dağıtılması suretiyle yürütülen uygulamaların, sendikal rekabetin etik sınırlarını aştığını ve kamu görevlilerinin özgür iradesi üzerinde tartışmalı bir ortam oluşturduğunu kaydeden Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Emir Dağaşan, “Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2026 tarihli ve E-15098465-000-575357 sayılı yazısı ile tüm sendikalara gerekli bildirim ve uyarılar açıkça yapılmıştır.

Hem yürürlükteki mevzuat hem de Bakanlık uyarıları açık olmasına rağmen bu tür uygulamaların devam etmesi, sendikal faaliyetlerde hukuki hassasiyetin göz ardı edildiğini göstermektedir. Bu çerçevede açıkça ifade ediyoruz, memurun onuru, ne radyo ile, ne termos ile, nede üç beş parça eşya ile ölçülebilir. Kamu kurumlarının önleri herhangi bir sendikanın eşantiyon dağıtım alanı değildir. Devlet kurumları, sendikal rekabetin materyal üzerinden yürütüleceği alanlar haline getirilemez.

Sendikal mücadele, etik ilkelere, emeğe ve örgütlü iradeye dayanmak zorundadır. Aksi her tutum, sendikal kültürü zedeleyen bir anlayışın tezahürüdür. Süreç tarafımızca yakından takip edilmekte olup, gerekli hukuki ve idari başvuruların yapılacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.