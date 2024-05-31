Ankara'da meydana gelen olayda Selahattin Özdemir, çıkan tartışmanın ardından eski sevgilisi Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahla intihar etti. Serap Doğan'ın, olayın yaşandığı gün, KADES uygulamasına basarak yardım istediği ortaya çıktı. Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi. Buna rağmen kontrol için bir süre sonra tekrar eve giden polis, kapıyı açan olmayınca içeriye girdiğinde Doğan ve Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

KONUŞMAK İÇİN GELDİ HEM KADINA HEM KENDİSİNE KIYDI

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 42 yaşındaki Selahattin Özdemir, 45 yaşındaki Serap Doğan ile konuşmak için Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ablası ile oturduğu eve gitti. Özdemir, çıkan tartışmanın ardından Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan ve Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Doğan ve Özdemir'in cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Serap Doğan'ın, bir süre önce ayrıldığı Selahattin Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, dün de olaydan önce KADES uygulamasına basarak yardım istediği ortaya çıktı. Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi.