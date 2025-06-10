Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta Kurban Bayramı münasebetiyle bayramın 2. günü düzenlenen bayramlaşma törenine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğun katılım oldu.

ÇESOB'ta gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

İlk olarak Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin Valilik bahçesinde ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma törenine katılan ÇESOB Başkanı Recep Gür, ardından ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve Kooperatif yönetici ve personelleri ile bayramlaştı.

Daha sonra ÇESOB’a geçilirken burada Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf temsilcilerinin misafiri ise AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı oldu.

Esnaf temsilcileri ile tek tek bayramlaşan Milletvekili Ahlatcı, esnaf temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Çorum’a yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler veren Ahlatcı, esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Esnafın güçlü olmasının Çorum ekonomisinin güçlü olması anlamına geldiğini belirten Ahlatcı, sıcak karşılamalarından dolayı esnaf temsilcilerine teşekkür etti.

Birlik Başkanı Recep Gür ise, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı başta Milletvekili Ahlatcı olmak üzere tüm esnaf temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

